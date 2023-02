Festnahme: Gelsenkirchener bedroht Reisende mit Reizspray

Gegen einen Gelsenkirchener hat die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der angetrunkene 35-Jährige soll am Sonntag, 5. Februar, Reisende beleidigt und damit gedroht haben, sie mit Pfefferspray (Symbolbild) zu besprühen.

Gelsenkirchen/Essen/Bochum. Festnahme und Strafverfahren: Ein Gelsenkirchener hat Reisende in Essen und in der S-Bahn beleidigt. Der 35-Jährige drohte mit Pfefferspray.

Gegen einen Gelsenkirchener hat die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der angetrunkene 35-Jährige soll Reisende beleidigt und damit gedroht haben, sie mit Pfefferspray zu besprühen.

Gelsenkirchener (35) schubst Reisenden weg, droht, Pfefferspray zu benutzen

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Sonntag, 5. Februar, gegen sechs Uhr. Ausgangspunkt war der Hauptbahnhof in Essen, am Bochumer Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten den Gelsenkirchener kurz darauf fest.

Der 35-Jährige soll im Essener Hauptbahnhof eine Gruppe von 19- bis 24-Jährigen belästigt und beleidigt haben. In der S2 von Essen nach Bochum soll der Gelsenkirchener seine Beleidigungen fortgesetzt haben. Dabei soll er auch einen älteren Reisenden grob von sich gestoßen haben. Als weitere Passagiere den 35-Jährigen zurechtwiesen, soll dieser ein Pfefferspray hervorgeholt und gedroht haben, damit um sich zu sprühen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Beim Stopp im Bochumer Hauptbahnhof nahmen alarmierte Bundespolizisten den angetrunkenen Mann fest. Das Pfefferspray wurde bei ihm gefunden und sichergestellt. Auf der Wache ergab ein Alkohol-Test circa 1,3 Promille bei dem Gelsenkirchener.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen