Festnahme eines 15-Jährigen sorgt für Protest der Familie

Gelsenkirchen-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei nimmt einen 15-Jährigen fest. Nicht nur die Mutter protestiert, sondern später auch Familienangehörige auf der Wache.

Die Festnahme eines gesuchten 15-Jährigen am späten Mittwochnachmittag, 4. November, hat für Aufruhr gesorgt: Mehrere Familienangehörige des Jugendlichen hatten auf der Polizeiwache Süd in Gelsenkirchen dagegen protestiert. Was war passiert?

Festnahme eines 15-Jährigen sorgt in Gelsenkirchen für Familien-Protest

Polizeibeamte hatten den Jungen auf der Ruhrstraße in Schalke festgenommen – gegen den Gelsenkirchener lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Gelsenkirchen wegen PKW-Aufbruch vor. Schon während der Festnahme regte sich Protest – die Mutter des Jugendlichen störte laut Polizei die Beamten. Sie erhielt einen Platzverweis.

Nachdem der Gesuchte ins Polizeigewahrsam gebracht worden war, kamen, so die Polizei, mehrere Familienangehörige zur Wache, um sich zu beschweren. „Nach einem klärenden Gespräch verließen sie die Dienststelle wieder“, heißt es in einer Mitteilung. Zu strafbaren Handlungen sei es nicht gekommen.