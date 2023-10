Am ersten Novemberwochenende gibt es das nächste große Event in der Gelsenkirchener City.

Stadt-Fest Fest-Wochenende in Gelsenkirchen: Das ist los in der City

Gelsenkirchen. Anfang November steht der Gelsenkirchener Innenstadt wieder ein Super-Wochenende bevor. Welches Fest geplant ist und welche Angebote es gibt.

Wenn die dunkle Jahreszeit angelaufen ist, soll wieder Licht in die Stadt getragen werden: Wie bereits in den Jahren zuvor wird dann die Bahnhofstraße erneut mit dem Gelsenkirchener Winterlicht geschmückt. Los geht es mit einer großen Eröffnung am Sonntag, 5. November, mit der Veranstaltung „1000 Lichter in der City“. Zeitgleich findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr an diesem Tag auch wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Fest-Wochenende in der Gelsenkirchener City: Das ist los in der Innenstadt

Entlang der Bahnhofstraße und auf dem Neumarkt ist ein abwechslungsreiches Programm mit einer Menge Musik und Unterhaltung geplant. Am Bahnhofcenter bietet das Kinderwunderland Spaß für die kleinen Besucher des Festes – ab 13 Uhr mit diversen Bastelangeboten, Kinderschminken und einer Zaubershow um 14 Uhr. Den ganzen Tag über kann dann auch im Mitmachzirkus gespielt werden. Den Abschluss soll eine Feuershow auf der Sparkassenbühne am Neumarkt bilden, der Beginn ist auf etwa 17.20 Uhr angesetzt.

Bereits ab 12 Uhr starten die „1000 Lichter“ mit Live-Musik auf dem Neumarkt. Zum Auftakt gibt’s ein Heimspiel der Ückendorfer Band Nero’s Friends um 12.15 Uhr. Es folgen ab 14 Uhr die International Dance Sensation und ab 15 Uhr der Knappenchor Bergwerk Consolidation. Im Anschluss geht es rockig weiter mit den fünf jungen Musikern von Rock´n Ruhr und aktuellen und bekannten Hits.

Spektakuläre Feuershow: Beim Fest „1000 Lichter in der City“ warten viele Attraktionen auf die Besucher – und die Geschäfte, die beim verkaufsoffenen Sonntag ihren Türen öffnen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Musikalisch geht es den ganzen Tag auch auf der Bahnhofstraße zu: Die Marching Band Sambakowski, die Wirtshausmusikanten und ein Streetpianist werden das Publikum unterhalten, mit dabei ist auch der Feuerwalk-Act „Flash!“. Die Feuershow kurz vor Ende des Festes verspricht, spektakulär zu werden: Die Künstlerinnen und Künstler von Flames wollen dann ihre Feuerartistik präsentieren. Akzente aus Licht und Flammen untermalen ihren temporeichen Tanz und Feuer-Spinning zu abwechslungsreicher Percussion-Musik. Ab etwa 17.50 Uhr stehen dann noch einmal die Jungs von Rock´n Ruhr auf der Bühne.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Winterlichter werden bis Ende Januar in der Stadt hängen. Gleichzeitig werden am 5. November noch weitere Lichter angeknipst: Mit Unterstützung der Sparkasse sowie der ELE wird die City Initiative Gelsenkirchen werden bis zum Ende des Jahres wieder einzelne Fassaden entlang der Bahnhofstraße, dem Neumarkt und der Arminstraße illuminiert. In diesem Jahr neu dabei ist auch das Bahnhofcenter. Die Illuminationen werden zeitgleich mit den Winterlichtern gegen 17.45 Uhr angeschaltet. Ab dem darauffolgenden Montag werden die Lichter dann täglich von 16 bis 22 Uhr strahlen. Nach dem Weihnachtsmarkt Ende Dezember sollen die Illuminationen wieder abgebaut werden.

Das Fest der 1000 Lichter bildet nur den Auftakt der besinnlichen Zeit – knapp drei Wochen später wird der Weihnachtsmarkt in der City eröffnet. .

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen