Ferienkinder werkeln im Gelsenkirchener Lalok-Kulturgarten

Beim Ferienprogramm im Garten des Lalok Libre in Gelsenkirchen gehen die Kinder in den Ferien auf Reisen. Außerdem werden Kunstwerke geschaffen.

Ein offenes Ferienangebot für Kinder macht die Stadtteilinitiative Lalok Libre im Kulturgarten an der Schlosserstraße. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, dann geht es an die Projekte. Zum Tagesabschluss wird immer noch ein gemeinsames kurzes Spiel gespielt.

In der ersten Woche ab dem 5. Juli werden die Kinder das Leben der Frida Kahlo anschauen und mit der Künstlerin Susanne Schrader Kunstwerke erstellen. Diese Arbeiten werden im Garten am 9. Juli ausgestellt, damit die Eltern und Geschwister die handgefertigten Arbeiten bestaunen können. Vom 20. bis 29. August werden sie auch im Metropolen-Garten am Dahlbusch in Rotthausen ausgestellt.

Bremer Stadtmusikanten „made in Gelsenkirchen“

Anschließend an dieser künstlerischen Woche, werden sich die Kindern im Alter von bis zehn Jahre zwei Wochen der deutschen Sprache widmen und mit zwei Pädagoginnen das Theaterstück „Die Bremer Stadtmusikanten“ aufarbeiten und mit persönlichen Akzenten besetzen. So kommt der Esel aus der Türkei, der Hahn aus Griechenland, die Katze aus Italien und der Hund aus Rumänien.

Vom 26. bis zum 30. Juli unter Anleitung von Pepi Alvarez und Viktor Castro eine Woche lang der spanischen Gitarre gelauscht. Bei dem Workshop werden verschiedene Tanzarten des Flamencos ausprobiert und umgesetzt. Das Ergebnis der Woche wird dann am 31. Juli beim Spanischen Abend der Summertime-Reihe vorgeführt.

Unterstützt wird dieser Workshop vom „Kulturrucksack NRW“. Für viele Kindern ist NRW die neue Heimat, daher erkunden sie nach der spanischen Woche nun die nähere Umgebung. Gemeinsam geht es ins Bergbaumuseum in Bochum und ins Germanische Museum in Köln, außerdem ins Spaßbad und einen Freizeitpark.

Informationen und Anmeldung unter 015789194317 oder unter v.harontzas@gmail.com.

