In Buer (Foto) wird der Feierabendmarkt gut angenommen. Am 5. Mai feiert das Format seine Premiere in Gelsenkirchen-Resse.

Markt Feierabendmarkt in Gelsenkirchen-Resse feiert seine Premiere

Gelsenkirchen-Resse. Im Mai gibt es zum ersten Mal einen Feierabendmarkt in Gelsenkirchen-Resse. Auf diese Händler können sich die Besucherinnen und Besucher freien.

Diese Veranstaltung feiert in der kommenden Woche ihre Premiere: Am Freitag, 5. Mai, findet auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen-Resse der erste Feierabendmarkt statt. Von 15 bis 22 Uhr haben die Stände dann geöffnet.

Wie es bei einem Feierabendmarkt üblich ist, geht es an diesem Tag nicht nur ums Einkaufen – unter dem Motto „hier treffen Freunde Freunde“ bietet die Veranstaltung auch Gelegenheit, bei Kaffe, Bier oder Würstchen ins Gespräch zu kommen. Nach Angaben von Organisator Marlo Zurhausen und Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl erwarten die Besucherinnen und Besucher viele Spezialitäten, vom Honig vom heimischen Imker über den Grill- und Currywurst-Spezialisten Texplosion bis hin zu einem Weinhändler und vielen weiteren kulinarischen Spezialitäten mehr. Ab 18 Uhr unterhält DJ Peppo die Gäste mit Livemusik.

Gelsenkirchener Bezirksbürgermeister gibt den Startschuss

Zur Eröffnung hat Marlo Zurhausen sich etwas besonderes einfallen lassen: „Das Autohaus Turowski kommt mit einem neuen E-Auto“, erzählt er. „An dieses E-Auto wird eine Kaffeemaschine angeschlossen und es gibt den ersten Kaffee mit grünem Strom aus einem Auto.“

Offiziell wird der Feierabendmarkt um 17 Uhr durch Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl eröffnet. Wenn das Format angenommen wird, soll in Zukunft an jedem ersten Freitag im Monat ein Feierabendmarkt in Resse stattfinden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen