Prozess um Tod in Gelsenkirchener Kita: Fatale Außenwirkung

Neu aufgelegt werden muss der Prozess um den Tod eines Zweijährigen in einer Gelsenkirchener Kita: Zwei Erzieherinnen müssen sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung am Justizzentrum Gelsenkirchen verantworten.

Gelsenkirchen. Der Tod eines Jungen in einer Kita wird nach langer Wartezeit neu verhandelt. Gerichtspannen sind die Ursachen. Peinlich, meint unser Autor.

Von einer Reihe peinlicher Pannen begleitet worden ist der Prozess um den Tod eines Zweijährigen in einer Gelsenkirchener Kita. Erst die zunächst fehlenden Dolmetscher für eine Angeklagte sowie die Mutter des verstorbenen Jungen, dann das Planungsdesaster um den in Kürze urlaubenden Schöffen und zum Schluss ein pensionierter Rechtsmediziner, der angeblich keine Lust hat, seine Expertise dem Gericht persönlich vorzutragen.

Tod in Gelsenkirchener Kita: Zwei Jahre vergehen zwischen Unglück und Prozessauftakt

Und das ausgerechnet in einem emotional hochaufgeladenen Prozess mit breiter medialer Begleitung. Schlimmer geht’s wohl nimmer in der Außenwirkung.

Lesen Sie dazu auch:

WAZ-Redakteur Nikos Kimerlis Foto: Foto: Studnar

Gut, ein Gutachten lässt sich auch vorlesen, so manch’ ein Prozessbeobachter wird sich aber fragen, welchem moralischen Kompass der Rechtsmediziner folgt. Schließlich geht es um ein Menschenleben. Dem Schöffen ist für sein ehrenamtliches Engagement generell zu danken, ein Mitdenken in so einem Fall wäre aber doch das Mindeste, was man in so einer verantwortungsvollen Position erwarten dürfte.

Und das gilt auch für die Justizbehörde. Zwischen Unglücksfall und Prozessauftakt sind zwei Jahre vergangen – eine Menge Zeit, um die Terminplanung zwischen allen Verfahrensbeteiligten abzustimmen. Für den Justiz-Laien erscheint ein solch chaotisch anmutendes Prozedere völlig unverständlich.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen