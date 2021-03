Faszinierende Aufnahmen aus der Zoom Erlebniswelt im WDR

Gelsenkirchen. Eine WDR-Filmproduktion zeigt Aufnahmen aus dem Gelsenkirchener Zoom. Die Ausstrahlung der faszinierenden Bilder gibt’s zur besten Sendezeit.

Großer Fernsehauftritt für die Zoom Erlebniswelt im Westdeutschen Rundfunk: Am Dienstag, 23. März, ist Gelsenkirchens Zoo in einer aufwendigen Filmproduktion zur Primetime im WDR-Fernsehen zu sehen. Die spektakulären Aufnahmen der Tiere von der Bleckstraße 49 bilden den zweiten Teil der dreiteiligen Doku-Reihe „Die wilden 12 – unsere Zoos im Westen“.

Im Gelsenkirchener Zoom wurden Eisbären, Giraffen und Seelöwen gefilmt

Dabei stehen die verschiedenen Tierarten aus zwölf NRW-Zoos im Mittelpunkt. In der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen wurden Eisbären, Giraffen und Seelöwen gefilmt. Dabei ging es auch darum, wie Zoos ihre Tiere fit halten und gegen Langeweile beschäftigen. So entdecken die Eisbären Surfbretter als Eisschollen-Ersatz, die Giraffen müssen Zungenakrobatik machen, um Futter aus Flaschen zu angeln und die Seelöwen trainieren die Nähe zum Tierpfleger für die Zahnpflege und Arzttermine.

Das Verhalten der Zootiere wurde so aufwendig gedreht wie bei Tierfilmen in der freien Natur: Zeitlupen- und Unterwasserkameras kamen zum Einsatz, kleine Action-Kameras ebenso wie lichtempfindliche Nachtkameras und Drohnen. Sie ermöglichen ungewöhnliche und seltene Bilder wie in einem hochwertigen Naturfilm aus dem Leben der Tiere.

Unbekannte Einblicke in die Kinderstuben und unterhaltsame Geschichten

Der Zuschauer erhält so auch unbekannte Einblicke in die Kinderstuben und das Familienleben. „Die Geschichten sind witzig, unterhaltsam, überraschend und in dieser Form neuartig“, heißt es seitens der Zoom Erlebniswelt. In der Vergangenheit hat die ZOOM Erlebniswelt regelmäßig an großen Filmproduktionen teilgenommen – zuletzt in der mehrteiligen Reihe „Wilder, wilder Westen“, die in der ARD Mediathek zu finden ist.

Alle zwölf NRW-Zoos werden in der Serie berücksichtigt und mit ihren zoologischen Eigenarten und landschaftlichen Besonderheiten porträtiert. Nach 18 Monaten Drehzeit in allen Zoos sind so im Ergebnis 130 Minuten Aufnahmen in drei Teilen entstanden.

Der Trailer der Serie mit exklusiven Bildern von der ZOOM Erlebniswelt ist auf dem Youtube-Kanal des Gelsenkirchener Zoos zu sehen. Ausstrahlungstermin ist Dienstag, 23. März, um 20.15 Uhr, im WDR.

