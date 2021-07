Fangottesdienst vor Schalker Saisonauftakt gegen den HSV

Gelsenkirchen. In der St.-Joseph-Kirche findet vor dem Zweitliga-Saisoneröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hamburger SV ein ökumenischer Fangottesdienst statt.

Seit vielen Jahren ist es „auf Schalke“ Tradition, mit dem Segen Gottes in die blau-weiße Fußballsaison zu starten. Am Freitag, 23. Juli, wird in der Kirche St. Joseph (Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Grillostraße) auf die Minute genau um 17.04 Uhr die Zweitliga-Spielzeit 2021/22 mit dem ökumenischen Fangottesdienst „Anstoß“ eröffnet. An diesem Abend treffen die Königsblauen um 20.30 Uhr im Eröffnungsspiel in der heimischen Arena auf den Hamburger SV.

Schalker Fangottesdienst ist barrierefrei: Fans in Trikots willkommen

Fußballfans in Trikots sind In der Gelsenkirchener St.-Joseph-Kirche beim ökumenischen Gottesdienst vor der Saisoneröffnung stets herzlich willkommen. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Fans aller christlichen Konfessionen sind eingeladen, ihre fußballerischen, aber auch ganz persönlichen Anliegen vor Gott zu bringen. Gemeindereferentin Christiane Rother von der katholischen Kirchengemeinde vor Ort und Andrea Hellmann, evangelische Pfarrerin von der Emmaus-Kirchengemeinde in Schalke, übernehmen gemeinsam die Leitung des Gottesdienstes. Sie laden Interessierte dazu ein, beim Gottesdienst für eine faire Saison zu beten, die gerne auch mit dem Schalker Wiederaufstieg enden dürfe.

Der Gottesdienst ist barrierefrei: Ebenerdige Eingänge ermöglichen den Zugang zur Kirche, Fußballfans im Schalke-Outfit sind ebenso gerngesehen wie in Alltagskleidung. Auch die Fans des HSV und anderer Vereine seien herzlich willkommen, betonen die Pfarrerinnen. Im Inneren der Kirche ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung allerdings Pflicht.

Das weltweit wohl einzige Fußball-Kirchenfenster kann bestaunt werden

Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen, vertreten durch den Fanclub „Mit Gott Auf Schalke“, sowie das Team „Offene Kirche Schalke“ und Kirchenmusiker Wolfgang Ballhausen bereiten diesen besonderen Gottesdienst vor und wirken auch mit. Zu sehen gibt es in der Pfarrkirche St. Joseph auch das vermutlich weltweit einzige Fußball-Kirchenfenster. Gleichzeitig ist die Materialverwaltung on Tour und das urbane Projekt „Walnuss und Gewerbe“ zu Gast in der Kirche.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen