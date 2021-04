Familienkonzert löst Mysterien um Mozarts kleine Nachtmusik

Die Neue Philharmonie Westfalen will bei einem Familienkonzert im Internet am Ostersonntag die Geheimnisse um Mozarts kleine Nachtmusik lösen.

Bei einem Familienkonzert am Ostersonntag im Internet will die Neue Philharmonie Westfalen die Geheimnisse um Mozarts kleine Nachtmusik lösen.

Tatort Wien: Die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart gehört zu den bekanntesten Stücken der Klassik und steckt doch voller Rätsel. Warum heißt sie eigentlich „Nachtmusik“? Und was ist an diesem Stück eigentlich „klein“? Hat ein Menuett etwas mit einem Minarett zu tun? Fragen über Fragen. Auf diese will die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) im Rahmen eines Familienkonzertes am Ostersonntag im Internet Antworten geben.

Ermittlungen zeigen: Mozart betrieb Musikpiraterie

Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Rasmus Baumann und KiKA-Moderator Juri Tetzlaff kann das Publikum an den Bildschirmen bei diesem Klassik-Krimi gemeinsam spannende Fälle lösen. Mit detektivischem Gespür entdecken die Ermittler, dass Mozart Musikpiraterie betrieben hat und rekonstruieren ein nächtliches Rendezvous mit seiner Geliebten Constanze. Doch dann geraten die Ermittlungen in eine Sackgasse. Ein kniffliges Konzerterlebnis für zu Hause mit spannenden Geschichten und großartiger Musik.

Anklicken und mitmachen: Am Ostersonntag, 4. April, um 15 Uhr starten die Ermittlungen auf dem Youtube-Kanal der NPW: www.youtube.com/neuephilharmoniewestfalen.