Senioren im Visier von Betrügern (Symbolbild): Ein 85-Jähriger ist am Freitag, 30. Oktober, in Gelsenkirchen Opfer eines falschen Heizungsmonteurs geworden. Beute: Zwei Portemonnaies.

Betrug & Diebstahl Falscher Heizungsmonteur stiehlt Geldbörsen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Erle. Senioren im Visier von Betrügern: Ein 85-Jähriger ist Opfer eines falschen Heizungsmonteurs geworden. Beute: Zwei Portemonnaies.

Falsche Polizisten, falsche Handwerker – die Serie von zumeist älteren Menschen, die Opfer von Betrügern geworden sind, reißt nicht ab. Am Freitag, 30. Oktober, traf es einen 85-jährigen Mann aus Gelsenkirchen, der von einem falschen Heizungsmonteur übertölpelt wurde.

Angeblicher Monteur wollte die Heizung entlüften, Senior sollte Duschkopf halten

Nach Angaben der Polizei gab sich am vergangenen Freitag in Erle ein Mann an der Haustür als Monteur aus, der die Heizung entlüften müsse. Der Senior sollte mithelfen, indem er den Duschkopf für die Zeit der Heizungslüftung hielt.

Falscher Handwerker lässt in Gelsenkirchen zwei Geldbörsen mitgehen

So abgelenkt und eingebunden in die vermeintliche Wartung, hatte der Täter genügend Zeit, die Wohnung zu durchsuchen. Als der 85-Jährige misstrauisch wurde und nach dem Rechten schaute, war der angebliche längst über alle Berge – mit ihm fehlte auch jede Spur von zwei Portemonnaies.

Täterbeschreibung: männlich, 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, von stabilerer Statur, dunkles Cappy, schwarze Jacke mit Firmenlogo auf dem linken Ärmel, dunkle Hose.

Aus Gründen einer möglichen Identifizierung des Opfers wurde keine Straße angegeben.

Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.