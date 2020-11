Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin (76) in Schalke

Trickdiebstahl in Gelsenkirchen: Ein Türspion und ein neues Schloss sollten für Sicherheit sorgen. Aber: Am Ende stahl ein falscher Handwerker (Symbolbild) einer 76-Jährigen aus Schalke Bargeld aus der Wohnung.

Erneut hat es in Gelsenkirchener einen Fall von Trickdiebstahl gegeben. Opfer wurde am Mittwoch, 11. November, eine 76-jährige Seniorin. Ihr wurde Bargeld aus der Wohnung gestohlen.

Gelsenkirchener Seniorin lässt sich Türspion und neues Schloss einbauen

Der vermeintliche Handwerker fing die Gelsenkirchenerin am Mittwoch nach dem Einkaufen an ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Grillostraße ab und überredete sie wegen angeblicher Einbrüche in der Nachbarschaft dazu, sich zu ihrer Sicherheit einen neuen Türspion und ein neues Türschloss in ihre Wohnungstür einbauen zu lassen. Die Seniorin erhielt im Anschluss keine Rechnung, dafür fehlte Bargeld aus der Wohnung.

Beschreibung: Der Flüchtige war circa 1,75 Meter groß, schlank und hatte kurze, braune Haare, die an den Kopfseiten rasiert waren. Er trug zivile Kleidung mit einem Namensschild am Oberteil und führte einen kleinen Werkzeugkoffer mit.

Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.