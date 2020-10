Falsche Wasserwerker überlisten Gelsenkirchener Senior (90)

Trickdiebe getarnt als Wasserwerker haben einen 90-jährigen Senior in Gelsenkirchen bestohlen. Die Beute: Portemonnaie und Bargeld. Die Polizei warnt vor weiteren Betrugsversuchen.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Trickdiebe getarnt als Wasserwerker haben einen 90-jährigen Senior in Gelsenkirchen bestohlen. Die Beute: Portemonnaie und Bargeld.

Erneut ist ein betagter Gelsenkirchener Opfer von Trickdieben geworden. Am Mittwoch, 7. Oktober, überlisteten falsche Wasserwerker einen 90-Jährigen, der an der der Wetterstraße in Rotthausen wohnt.

Masche der falschen Wasserwerker: Wasser abstellen, Ablenkung im Bad

Der Polizei zufolge gaben sich gegen 11.50 Uhr zwei Männer als Mitarbeiter der Wasserwerke aus, die unbedingt und dringend das Wasser in der Wohnung abstellen müssten. Während ein Täter den 90-Jährigen im Badezimmer ablenkte, stahl der Komplize das Portemonnaie und Bargeld des Gelsenkircheners.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Zeugenhinweise

Einer der Männer ist etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Eine Beschreibung des zweiten Täters liegt nicht vor.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

(Kriminalwache) zu melden.