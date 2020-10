Gelsenkirchen-Buer. Falsche Wasserwerker bestehlen Gelsenkirchener Seniorin. Täter erbeuten Wertsachen aus der Wohnung der 82-Jährigen.

Die Polizei warnt erneut vor Trickdieben. Opfer wurde am Freitag, 2. Oktober, eine 82-jährige Gelsenkirchenerin. Die Täter gaben sich als Wasserwerker aus, stahlen Wertsachen.

Trickdiebe täuschen Gelsenkirchener Seniorin mit angeblichen Wasserrohrbruch

Die Seniorin gab an, dass am vergangenen Freitag gegen 12.50 Uhr ein Mann bei ihr geklingelt habe, der sich als Mitarbeiter der örtlichen Wasserwerke ausgab. Glaubhaft versicherte er ihr, dass es in der Nähe einen Wasserrohrbruch gegeben habe, weshalb man die Hauptwasserleitung abdrehen müsse.

Einbruchsspuren an weiteren Wohnungstüren entdeckt

Während sich der Unbekannte mit der 82-Jährigen zunächst in den Keller begab, bat er die Seniorin anschließend, in der Wohnung zu überprüfen, ob das Wasser abgestellt ist. Dort traf die Gelsenkirchenerin auf einen zweiten Mann. Der gab sich als Gehilfe aus und nutzte die Ablenkung, um die Wohnräume zu durchsuchen und Wertsachen zu stehlen. Dies bemerkte die 82-Jährige jedoch und rief um Hilfe, woraufhin die beiden Täter mit der Beute zu Fuß flüchteten.

Im Anschluss stellten die Polizeibeamten Einbruchspuren an zwei weiteren Wohnungseingangstüren im Mehrfamilienhaus fest.