Gelsenkirchen-Rotthausen. Unter einem Vorwand haben sich zwei Männer Zutritt zur Wohnung einer Seniorin (82) in Gelsenkirchen verschafft. Sie stahlen der Frau Bargeld.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Falsche Polizisten stehlen Gelsenkirchenerin (82) Bargeld

Opfer von falschen Polizisten ist eine 82-jährige Seniorin am Samstag, 23. November geworden. Ein Duo fing die Gelsenkirchenerin gegen 16.20 Uhr vor der Haustür ihrer Wohnung an der Chaudronstraße ab und erzählte ihr, dass es in dem Haus mehrere Einbrüche gegeben hätte und sie überprüfen müssten, ob ihre Wohnung auch betroffen sei. Die Rentnerin ließ sie daraufhin herein. Daraufhin entwendeten die Unbekannten Bargeld und flüchteten.

Die Polizei sucht nach zwei Männern

Beide werden auf circa 45 bis 50 Jahre geschätzt, sind circa 1,70 Meter groß und haben dunkle Haare. Sie sprachen gebrochen Deutsch. Einer der Männer hat eine schlanke Figur, der andere eine untersetzte Statur. Zum Tatzeitpunkt trug das Duo dunkle Kleidung und schwarze Strickhandschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise unter 0209 365-8110 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).