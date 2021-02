Blaulicht Falsche Polizisten bestehlen Seniorin in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen. Falsche Polizisten haben am Dienstag eine Seniorin in Gelsenkirchen-Horst bestohlen. Die Frau zweifelte daraufhin an den echten Polizeibeamten.

Eine Seniorin ist am vergangenen Dienstagabend (23. Februar) in Gelsenkirchen-Horst von falschen Polizisten bestohlen worden. Anschließend misstraute sie den echten Polizeibeamten.

Nach Behördenangaben wurde die Seniorin von einem angeblichen Beamten des Gelsenkirchener Polizeipräsidiums angerufen. Der Mann meldete sich mit dem Namen „Boland“ und gab vor, dass in der Nacht womöglich im Haus der Seniorin in der Boystraße eingebrochen worden sei.

In mehreren Telefonaten brachte der falsche Polizist die Gelsenkirchenerin dazu, Bargeld und Schmuck zusammenzusuchen. Diese Gegenstände im Wert von mehreren 1000 Euro würden von der Polizei abgeholt und sicher verwahrt werden, so der Betrüger. Anschließend überredete er die Frau dazu, das Bargeld und den Schmuck auf die Haustreppe zu legen – aus Coronaschutzgründen. Gegen 18.30 Uhr holte ein vermeintlicher Beamter in Zivil die Wertgegenstände ab.

Echte Polizisten beenden Telefonat mit Betrügern

In der Zwischenzeit verständigte eine Freundin der Seniorin die richtige Polizei. Als diese bei der Frau eintraf, telefonierte sie noch mit dem Betrüger. Diese wiederum redeten ihr ein, dass es sich bei der echten Polizei um Hochstapler handeln würde. Die Frau weigerte sich deshalb, die Tür zu öffnen. Schließlich gelangten die Beamten jedoch an das Telefon und beendeten das Gespräch mit dem Hochstapler.

Der falsche Polizist, der die Wertgegenstände in Zivil abholte und danach in einen silbergrauen PKW stieg, ist nach Behördenangaben etwa 25 Jahre alt, schlank und sportlich. Er trug braune Kleidung. In dem Auto, das nach Zeugenaussagen längere Zeit vor der Wohnung stand, wartete ein zweiter Mann mit einem Bart.

Nun sucht die Polizei Gelsenkirchen nach weiteren Hinweisen, die dem Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 gegeben werden können. In diesem Zusammenhang weist die Behörde nachdrücklich darauf hin, dass Polizisten niemals anrufen, um sich nach Wertgegenständen zu erkundigen.

