Falsche Dachdecker bestehlen Gelsenkirchener Seniorin (88)

Wieder haben falsche Handwerker in Gelsenkirchen zugeschlagen. Opfer wurde am Mittwoch, 4. November, eine 88-jährige Seniorin aus Buer. Ihr stahlen die vorgeblichen Dachdecker Geld und Schmuck.

Gauner-Masche in Gelsenkirchen: Dachboden begutachten, Keller überprüfen

Die falschen Dachdecker schellten hintereinander am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Haustür der Seniorin. Angeblich müsse das Dach begutachtet werden. Unter dem Vorwand, sich im Keller ebenfalls noch etwas anschauen zu müssen, verwickelte einer der Täter die Seniorin im Untergeschoss in ein Gespräch.

Währenddessen hatte der Komplize genügend Zeit, um unbeobachtet die Wohnung der 88-Jährigen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Anschließend verabschiedeten sich die beiden falschen Handwerker. Als die Rentnerin wieder alleine war, stellte sie fest, dass ihr Bargeld und Schmuck fehlten.

Einer der beiden Täter ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, circa 40 bis 45 Jahre alt, korpulent. Er hatte rötliche, kurze Haare und trug eine schwarze Weste und eine dunkle Hose. Sein Komplize ist rund 1,70 bis 1,80 Meter groß, im Alter zwischen 30 und 40, ist von schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare, einen gestutzten dunklen Bart und trug ebenfalls dunkle Kleidung.

Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.