Falsche Awo-Mitarbeiterin bestiehlt Gelsenkirchenerin (89)

Eine Trickbetrügerin und Diebin hat sich am Dienstag, 5. Januar, als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt ausgegeben und eine Seniorin in Gelsenkirchen bestohlen. Beute: Schmuck und Bargeld. Oftmals rufen Betrüger ältere Menschen an und gaukeln Dringlichkeit und Not vor, um Senioren dazu zu bewegen, Wertgegenstände abzugeben.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Eine Trickbetrügerin und Diebin hat sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt ausgegeben und eine Seniorin in Gelsenkirchen bestohlen.

Erneuter Trickbetrug und Diebstahl in Gelsenkirchen: Eine unbekannte Frau hat sich als Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt ausgegeben und am Dienstag, 5. Januar, eine Seniorin in Gelsenkirchen bestohlen.

Diebes-Masche in Gelsenkirchen: Arbeiterwohlfahrt schickt Mitarbeiterin für Massage-Behandlung

Den Polizeibeamten erzählte die 89-jährige Seniorin aus Bulmk-Hüllen, dass es gegen 12 Uhr an ihrer Tür an der Wanner Straße im Bereich zwischen Bismarckstraße und Auf Böhlingshof geklingelt habe. Eine unbekannte Frau stand vor der Tür und gab an, von der Arbeiterwohlfahrt zu kommen, um sie zu massieren.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Diebin erbeutet in Gelsenkirchen Schmuck und Bargeld

Im weiteren Verlauf des Besuchs verlangte die angebliche Masseurin nach einem Kaffee und begab sich dazu in die Küche. Als die Seniorin sie später rief, war sie nicht mehr da. Die 89-Jährige stellte dann fest, dass Schmuck und Bargeld entwendet wurden.

Die angebliche AWO-Mitarbeiterin wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, stabile Figur, kurze schwarze Haare, schwarzer Mantel. Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook