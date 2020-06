Falken Gelsenkirchen bieten Stadtteilurlaub für Kinder

Das Ferienprogramm der Falken in den Treffs verspricht Stadtteilurlaub in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Das Zeltlager fällt diesmal aus. Dafür wird in den einzelnen Treffpunkten in Gelsenkirchen Unterhaltung für die Ferien geboten.

Die Sommerferien sind nicht mehr weit und es wird Zeit, das Ferienprogramm in den Fokus zu rücken. Das Zeltlager der Falken fällt aufgrund der aktuellen Situation leider aus. Stattdessen wird in dieser schwierigen Zeit zur Entlastung der in Gelsenkirchen lebenden Familien in Kooperation mit dem Bauverein Falkenjugend für die Sommerferien ein abwechslungsreiches und attraktives Programm unter dem Motto „Her mit dem schönen Leben!“ geplant und verspricht Stadtteilurlaub für alle Kinder aus Gelsenkirchen.

Anmeldungen und weitere Infos gibt es in den Häusern vor Ort oder unter den jeweils angegebenen Telefonnummern. Auch die ehrenamtlichen Treffs - der Saftladen in Resse, das PUK in Horst und das Alfred-Zingler-Haus in Bulmke - werden ein abgespecktes Programm anbieten. Infos und Anmeldungen für diese Ladenlokale im Unterbezirksbüro unter 0209 229 75 oder per E-Mail an info@falken-gelsenkirchen.de melden.