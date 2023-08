Fake-Personalien: Gelsenkirchener Polizei sucht Unfallfahrer

Die Polizei sucht einen Pedelec-Fahrer (Symbolbild), der in Gelsenkirchen eine Seniorin umgefahren hat. Besonders dreist: Er kümmerte er sich noch um die ältere Dame, dann aber gab er falsche Personalien an und verschwand.

Die Polizei sucht einen Radler, der in Gelsenkirchen eine Seniorin umgefahren hat. Besonders dreist: Er kümmerte er sich noch um die ältere Dame, dann aber gab er falsche Personalien an und verschwand.

Pedelec-Fahrer stößt mit Seniorin (77) am Gelsenkirchener Musiktheater zusammen

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 11. August. Gegen 16.15 Uhr ist die 77-jährige Gelsenkirchenerin in Schalke über den Kennedyplatz in Richtung Fußgängerampel an der Florastraße gelaufen. Zeitgleich fuhr ein Mann auf einem Pedelec über den Platz. Kurz vor der Ampel kam es zum Zusammenstoß.

Die 77-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer sowie eine weitere Passantin halfen der Gelsenkirchenerin auf. Der Radfahrer nannte der 77-Jährigen auf ihre Nachfrage hin seine Personalien. Aber: Die vorliegenden Personalien stellten sich als falsch. Daraufhin erstattete die Seniorin am Montag, 14. August, Anzeige.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie die Zeugin, die der Frau ebenfalls hochgeholfen hat, sich zu melden.

Der Radfahrer war etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte eine schwarze Kurzhaarfrisur, einen schwarzen Drei-Tage-Bart und trug schwarze Arbeitskleidung, die mit Gelb abgesetzt war. Er war auf einem schwarzen E-Bike unterwegs.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 6223 oder 0209 365 2160.

