Fairtrade-Award wird in Berlin und Gelsenkirchen gefeiert

Andreas Hoppe, bekannt als Tatort Kommissar Mario Kopper (r), überreichte in Berlin den Fairtrade Award an das Team der Fairen Metropole Ruhr. Schauspielerin Anke Engelke (l.) moderierte die Gala. Gefeiert wird die Auszeichnung auch in Gelsenkirchen.

Berlin/Gelsenkirchen. Bei einer Gala in Berlin wird die Faire Metropole Ruhr in der Kategorie Zivilgesellschaft gewürdigt. Das wird auch in Gelsenkirchen gefeiert.

Zum achten Mal hat Fairtrade Deutschland die Fairtrade-Awards verliehen – und der Gewinner in der Kategorie Zivilgesellschaft ist die Faire Metropole Ruhr. Verliehen wurde die Auszeichnung jüngst bei einer Gala in Berlin, gefeiert wird sie auch in Gelsenkirchen im Hans-Sachs-Haus. Am 18. August liefert die Jahrestagung unter dem Motto „Fairhandeln & Fairfassen – gemeinsam in eine #fairane Zukunft“ den Rahmen.

Schauspielerin Anke Engelke führte durch den Galaabend

Der Fairtrade-Award, der alle zwei Jahre verliehen wird, gilt als wichtigster Preis für Akteure des fairen Handels. Durch den Gala-Abend führte Schauspielerin Anke Engelke. Zu den Laudatoren zählten unter anderem die Schauspieler Lavinia Wilson und Andreas Hoppe, Moderator Ralph Caspers und die amtierende Miss Germany Domitila Barros. „Wir freuen uns wirklich sehr über die Verleihung des Fairtrade-Awards“, so Projektleiter Dirk Heitlindemann. „Die Auszeichnung gibt uns noch mal Auftrieb für die Charta Faire Metropole Ruhr 2030, der sich immer mehr Städte und Gemeinden im Ruhrgebiet anschließen.“

Seit 2013 trägt das (erweiterte) Ruhrgebiet als erste Großregion Deutschlands den Titel Faire Metropole. Zwischen Niederrhein und Westfalen zählt Gelsenkirchen seit 2013 zu den Fairtrade-Städten.

Städte bekennen sich zu den Grundsätzen des fairen Handels

Die von kommunalen, kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen abgestimmte Charta, eine Art gemeinsame „Fairfassung“, liegt Städten, Gemeinden und Kreisen zur Unterzeichnung vor. Sie sollen damit gemeinsam Verantwortung übernehmen – menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der Lieferkette von Produkten fördern, sich zu den Grundsätzen des Fairen Handels bekennen und gegen die Ausbeutung von Mensch und Natur stark machen. Kommunen wie Hamm, Hagen und seit Mai 2022 Herne sind der Charta bereits beigetreten

Die sieben Ziele der Charta werden auch bei der Jahrestagung im Hans-Sachs-Haus thematisch im Mittelpunkt stehen. Dort werden am 18. August von 10 bis 16 Uhr verschiedene Workshops, Infostände und Mitmachaktionen rund um die Themen der Charta angeboten.

