Fahrpreis-Streit: Duo greift Gelsenkirchener Taxifahrer an

Die Gelsenkirchener Polizei ist auf der Suche nach zwei Männern, die am Sonntag, 4. Juli, einen Taxifahrer angegriffen haben. Auslöser des Streits war der Fahrpreis.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Die Gelsenkirchener Polizei ist auf der Suche nach zwei Männern, die einen Taxifahrer angegriffen haben. Auslöser des Streits war der Fahrpreis.

Am Sonntag, 4. Juli, haben zwei unbekannte Männer einen Taxifahrer an der Belforter Straße im Gelsenkirchener Stadtteil Rotthausen angegriffen. Der Gelsenkirchener blieb unverletzt und rief die Polizei.

Männer wollten von Gelsenkirchen nach Oberhausen gefahren werden - Flucht zu Fuß

Die beiden Fahrgäste waren nach Behördenangaben am Sonntag um 1.30 Uhr in das Taxi gestiegen und wollten nach Oberhausen gefahren werden. Als es zu Unstimmigkeiten bei der vereinbarten Zahlungsweise kam, griffen die Unbekannten den 62 Jahre alten Fahrer an. Als der sich wehrte, ergriffen die Unbekannten zu Fuß die Flucht.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, schlank und von normaler Statur. Einer ist etwa 1,60 Meter groß, der andere 1,70 Meter. Einer von beiden hatte einen blonden Vollbart, der andere kurze, dunkle Haare.

Hinweise an: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

