Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Seniorin (86) schwer verletzt

Eine Seniorin ist bei einem Unfall am Freitag, 10. März, in Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei soll sie von einem Auto angefahren und mitgeschliffen worden sein. Der Unfallfahrer ist flüchtig.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Eine 86-jährige Seniorin wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Kombis.

Eine Seniorin ist bei einem Unfall am Freitag, 10. März, in Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei soll sie von einem Auto angefahren und mitgeschliffen worden sein. Der Unfallfahrer ist flüchtig.

Gelsenkirchen: Weißer Kombi schleift Seniorin (86) nach Unfall in Bulmke-Hüllen mit

Die 86-jährige erstattete tags darauf am Samstag Anzeige. Den Beamten gegenüber gab sie an, am Freitaggegen 18 Uhr an der Haltestelle Neuhüller Straße im Stadtteil Bulmke-Hüllen in Höhe eines Lebensmittelgeschäftes an einer Haltestelle einen Bus verlassen zu haben. Kurz darauf sei sie von einem rangierenden weißen Fahrzeug angefahren und mitgeschliffen worden. Danach habe sie ihre Söhne angerufen, die einen Rettungswagen alarmierten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das sie am Tag darauf wieder verlassen konnte. Weitere Angaben zu dem Unfallhergang konnte die Frau nicht machen. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer eines weißen Kombis, sich zu melden.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 6230 oder 0209 365 2160.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen