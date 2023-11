Ein zerstörter Laternenmast ist die Hinterlassenschaft eines Unfalls (Symbolbild) mit anschließender Fahrerflucht in Gelsenkirchen. Die Flüchtigen hatten zudem einen unbekannten Helfer.

Unfall & Flucht Fahrerflucht in Gelsenkirchen: Laterne zerstört bei Aufprall

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Bei einem Unfall in Gelsenkirchen haben Fahrer und Beifahrer das Auto gewechselt und sind geflüchtet. Wer hat etwas gesehen, fragt die Polizei.

Gelsenkirchener Polizei stellt weißen VW Golf sicher – von Insassen fehlt jede Spur

Gegen 22.30 Uhr am Montag, 20. November, wurden Einsatzkräfte der Polizei zur Europastraße, in Höhe der Brüsseler Straße, gerufen. Zuvor hatte ein weißer VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Auto in Fahrtrichtung Ückendorfer Straße überholt.

Beim Überholen verlor der Golf-Fahrer laut Zeugenaussagen die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Laternenmast. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Fahrer und mindestens ein Beifahrer danach aus dem Auto ausgestiegen und mit einem anderen Wagen, vermutlich ein schwarzer VW Golf, der neben ihnen angehalten hatte, geflohen seien.

Der weiße Golf wurde sichergestellt und abgeschleppt. Spuren an oder im Fahrzeug könnten die Polizei unter anderem zu den Flüchtigen führen.

