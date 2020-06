Verkehrskontrollen Fahrer will Gelsenkirchener Polizei bei Urintest täuschen

Gelsenkirchen. Sechs Fahrer, die unter Drogeneinfluss fuhren, erwischte die Gelsenkirchener Polizei. Ein 34-Jähriger wollte beim Drogenvortest schummeln.

Fünf Autofahrer und ein Mopedfahrer fielen am Wochenende bei Verkehrskontrollen auf, weil sie laut Polizei „unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs waren“.

Drei Fahrer hatten zudem keine Fahrerlaubnis, unter ihnen eine 19-Jähriger, der Samstag an der Florastraße in Bulmke-Hüllen angehalten wurde. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Drogen konsumiert hatte auch ein 41-Jähriger, der Samstag um 9.15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Ückendorfer Straße fuhr. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen, danach konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Gelsenkirchener wollte den Urinbecher mit einem Energy Drink füllen

Sonntag kontrollierten Polizisten um 8.50 Uhr und 9.30 Uhr auf der Vinckestraße in Buer Fahrer, bei denen Drogentests ebenfalls positiv verliefen. Den 37-jährigen Duisburger und den 40-jährigen Gladbecker erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um 22.20 Uhr versuchte ein 34 Jahre alter Gelsenkirchener auf der Hauptstraße in der Altstadt beim Vortest, die Polizei zu täuschen. Er wollte den Urinbecher mit einem Energy Drink füllen. Sein tatsächlicher Test verlief dann positiv. Montag um 2.30 Uhr fiel ein 31-Jähriger in Schalke auf. Auch er hatte Drogen konsumiert und keinen Führerschein.

