Leichte Verletzungen, erheblicher Sachschaden und eine Straßensperrung: Das ist die Bilanz eines Unfalls Sonntagnacht, 31. Oktober, auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen-Schalke.

Blaulicht Fahrer kollidiert in Gelsenkirchen mit Auto und Streugutfass

Gelsenkirchen-Schalke. Hagener verliert nachts in Gelsenkirchen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei verursacht er erheblichen Sachschaden und eine Straßensperrung.

Leichte Verletzungen hat sich ein 21-jähriger Hagener bei einem nächtlichen Unfall am Sonntag, 31. Oktober, gegen 0.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße zugezogen. Dabei entstand nicht nur erheblicher Sachschaden, es kam darüber hinaus auch zur Sperrung der Unfallstelle und in der Folge zu Verkehrsstörungen.

Der Mann war gerade in Richtung Buer unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw quer zur Fahrtrichtung vom linken auf den rechten Fahrstreifen schleuderte. Dort kollidierte er mit dem Wagen eines 20-Jährigen in Höhe der Einmündung zur Nebenfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße an der „Berliner Brücke“. Beide Pkw kamen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Autofahrer beschädigt auch drei geparkte Fahrzeuge in Gelsenkirchen-Schalke

Dabei stieß der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen einen dort abgestellten Streugutbehälter, woraufhin der Pkw auf die Seite kippte. Hierdurch wurde ein am Straßenrand abgestellter Kraftwagen beschädigt, während Teile des Streugutbehälters noch zwei weitere dort stehende Pkw trafen. Das Fahrzeug des 20-Jährigen stieß unterdessen mit einem Verkehrszeichen zusammen, bevor es auf dem Gehweg zum Stehen kam.

Aufgrund des erheblichen Sachschadens und der notwendigen Reinigung der Fahrbahnoberfläche mit Spezialgerät musste die Kurt-Schumacher-Straße für die Dauer der Arbeiten in nördliche Fahrtrichtung komplett gesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren, aus welchem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

