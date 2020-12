Fahren im Rausch: Acht Anzeigen in Gelsenkirchen

Kaum ein Wochenende, an dem die Polizei Gelsenkirchen keine berauschten Fahrer (Symbolbild) erwischt: Acht Anzeigen wegen Alkohol und Drogen am Steuer.

Gelsenkirchen. Kaum ein Wochenende, an dem die Polizei Gelsenkirchen keine berauschten Fahrer erwischt: Acht Anzeigen wegen Alkohol und Drogen am Steuer.

Wegen Alkohol und Drogen am Steuer musste die Polizei Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Anzeigen schreiben. Ein Fahrer (18) fuhr sogar eine Laterne um.

18-jähriger Gelsenkirchener hatte vier Tüten mit Drogen bei

Am Sonntag, 6. Dezember, kam nach Behördenangaben ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Marktstraße in Erle, in Höhe der Cranger Straße, von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Gelsenkirchener gegen 20 Uhr gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin auf den Gehweg fiel. Anschließend rammte der Fahrer noch einen Stromkasten, ehe er weiter fuhr.

Polizei Gelsenkirchen stoppt am Wochenende noch sieben weitere berauschte Fahrer

Die alarmierten Polizeibeamten konnten den mittlerweile geparkten Wagen in unmittelbarer Nähe ausfindig machen, etwas davon entfernt auch den Fahrer. Der 18-Jährige versuchte, zu Fuß zu flüchten, er wurde aber schnell gestellt. Bei ihm wurden vier Tüten mit Betäubungsmitteln gefunden. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel bei dem Gelsenkirchener positiv aus. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt.

Zusätzlich stoppte die Polizei in Gelsenkirchen am vergangenen Wochenende noch sieben weitere Fahrer unter Drogeneinfluss und einen Fahrer unter Alkoholeinfluss.