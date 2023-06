Fahndung: Polizei Gelsenkirchen sucht nach EC-Kartenbetrüger

Gelsenkirchen-Buer. Mit einer gestohlenen EC-Karte versuchte ein Mann, Geld von einem Konto abzuheben. Mit diesem Foto fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach ihm.

Eine Überwachungskamera filmte die Tat mit: Ein Mann versuchte, mit einer gestohlenen Bankkarte Geld von einem fremden Konto abzuheben. Die Geldbörse hatte er zuvor in Gelsenkirchen gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu der Person auf den veröffentlichten Fotos.

Der betroffene Senior war am Donnerstag, 12. Januar, nachmittags in Buer unterwegs gewesen. An der Sperberstraße besuchte der 73-Jährige einige Geschäfte, als ein unbekannter Mann ihm die Geldbörse aus der Jackentasche stahl. Als ihm der Diebstahl auffiel, alarmierte er umgehend die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Polizei veröffentlichte nun Bilder von dem Täter in Gelsenkirchen

Hier ist der Tatverdächtige zu sehen, wie er versucht, mit der gestohlenen Bankkarte Geld abzuheben. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Kurze Zeit später ließ er glücklicherweise sein Konto sperren, denn der Tatverdächtige versuchte noch am selben Tag, gegen 17.49 Uhr mit der gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Dadurch machte er sich nicht nur des Diebstahls strafbar, sondern des Computerbetruges. Die Überwachungskameras filmten ihn dabei – nun veröffentlichte die Polizei die Bilder.

Hinweise an die Polizei unter diesen Rufnummern: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Weitere Bilder des Tatverdächtigen sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

