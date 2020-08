Fahndung: Kamera filmt zwei Fahrraddiebe in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Horst. Raddiebe haben in Gelsenkirchen zugeschlagen. Beute: ein E-Bike. Aber: Eine Überwachungskamera filmt die Täter. Jetzt läuft die Fahndung.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera eines Geschäftes sucht die Polizei Gelsenkirchen zwei tatverdächtige Fahrraddiebe.

Dieben stehlen E-Bike in Gelsenkirchen und lassen gestohlenes Fahrrad am Tatort zurück

Die unbekannten Männer stehen nach Angaben der Polizeibehörde im Verdacht, am 18. Juni dieses Jahres gegen 17 Uhr vor einem Geschäft an der Horster Straße in Buer ein E-Bike gestohlen zu haben. Am Tatort ließen die Männer ein bereits zuvor gestohlenes Fahrrad zurück.

Die Überwachungskamera des Geschäftes hat auch den zweiten Verdächtigen aufgenommen. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise, um den Mann zu fassen. Foto: Foto: Polizei

Dieses Fahndungsbild zeigt einen der tatverdächtigen Raddiebe. Die Polizei fragt: Wer kann helfen, diesen Mann zu identifizieren? Foto: Foto: Polizei

Fotos der Gelsenkirchener Raddiebe sind im Fahndungsportal zu sehen

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240. Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://url.nrw/4oR.