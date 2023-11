Fahndung in Gelsenkirchen: Wer erkennt grinsenden Dieb?

Gelsenkirchen-Altstadt. Auf Bildern grinst der Dieb breit. Opfer: ein Elfjähriger. Er wurde am Kopf verletzt. Die Polizei Gelsenkirchen fandet mit Fotos nach dem Täter.

Einen weiteren jugendlichen Dieb sucht die Polizei Gelsenkirchen – dieses Mal aber haben Überwachungskameras den grinsenden Tatverdächtigen in Bildern festgehalten.

Räuberischer Diebstahl an Gelsenkirchener Busbahnhof – Elfjähriger am Kopf verletzt

Wer kann helfen, diesen mutmaßlichen Dieb zu entlarven? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der räuberische Diebstahl ereignete sich am 23. Juli dieses Jahres, das war ein Sonntag, in der Altstadt. Der Unbekannte folgte zwischen 19 und 19.30 Uhr einem Jungen am Busbahnhof im Zentrum zu einer Bushaltestelle, stahl ihm seine Kappe und stieß ihn schließlich zu Boden, als der Elfjährige den Dieb an der Flucht hindern wollte. Das Kind aus Herne verletzte sich bei dem Sturz am Kopf.

Überwachungskameras haben den korpulenten Tatverdächtigen gefilmt. Er trug einen auffälligen Hoodie und eine Umhängetasche. Dieses und weitere Bilder des Gesuchten sind hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Hinweise an Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

