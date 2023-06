EC-Kartenbetrug Fahndung in Gelsenkirchen: Shopping mit gestohlener EC-Karte

Gelsenkirchen. Kräftig shoppen ging ein Betrüger mit einer gestohlenen Karte in Gelsenkirchen. Der Gesuchte hat einem Betrunkenen Auto und Börse gestohlen.

Einen Computerbetrüger sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Hilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera.

Der Gesuchte steht im Verdacht, am 5. März, über den Tag verteilt mit einer gestohlenen EC-Karte auf Shopping-Tour in mehreren Einzelhandelsläden in Gelsenkirchen gegangen zu sein. Überwachungskameras filmten ihn dabei. Nach Polizeiangaben hat der Mann dabei „einen dreistelligen Geldbetrag“ ausgegeben.

Auto und Börse gestohlen nach gemeinsamen Biertrinken, sechs Mal auf Shopping-Tour

Dieses Bild zeigt den Gesuchten beim Bezahlen in einem Gelsenkirchener Geschäft. Die Debit-Karte ist gestohlen worden. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Der Tatverdächtige hat laut Polizei zuvor einen stark angetrunkenen Mann nach Hause begleitet und in dessen Wohnung zusammen noch ein Bier getrunken. Danach soll der Flüchtige die Geldbörse und die Pkw-Schlüssel seines Zechkumpans eingesteckt haben. Das Auto wurde gestohlen, mit der Debit-Karte aus dem Portemonnaie kaufte der mutmaßliche Betrüger sechs Mal ein.

Der Mann ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, er hat schwarze, kurz rasierte, etwa drei bis fünf Millimeter lange Haare und trägt einen auffälligen Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Wolljacke mit Kapuze.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Bilder des Tatverdächtigen sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

