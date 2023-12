Fahndung in Gelsenkirchen: Kamera filmt diesen Scooter-Dieb

Mithilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl.

Gelsenkirchen Kameras haben einen mutmaßlichen Scooter-Dieb in Gelsenkirchen gefilmt. Die Polizei fragt: Wer kann den Mann identifizieren?

Mithilfe eines Bildes aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl. Zugetragen hat sich der Beutezug bereits am 28. Oktober, das war ein Samstag, im Stadtteil Ückendorf. Dem Unbekannten wird vorgeworfen, gegen 6.15 Uhr einen E-Scooter aus dem Vorraum eines Lebensmittelgeschäftes an der Ückendorfer Straße gestohlen zu haben.

Dieses Bild zeigt den mutmaßlichen Dieb in einem Lebensmittelgeschäft in Gelsenkirchen-Ückendorf

Wer kann diesen gesuchten Mann identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. Er soll einen E-Scooter gestohlen haben. Foto: WAZ

Mit der Veröffentlichung des Fotos hofft die Polizei, Hinweise aus der Bevölkerung zur Ergreifung des mutmaßlichen Straftäters zu bekommen. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Behörde unter den Rufnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240 zu melden. Das Foto des Gesuchten ist auch hier auf dem Fahndungsportal der Polizei zu finden.

