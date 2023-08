Foto & Fahndung Fahndung in Gelsenkirchen: Kamera filmt diese zwei Diebe

Gelsenkirchen-Resse. Ein Faible für Kosmetika hatten zwei Ladendiebe in Gelsenkirchen. Was sie nicht wussten: Kameras haben sie gefilmt. So sehen sie aus.

Mit Fahndungsfotos sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei mutmaßlichen Ladendieben. Die Behörde bittet um Zeugenhinweise.

Kamera filmt: Ladendiebe stehlen Kosmetikartikel bei Rossmann in Gelsenkirchen-Resse

Wer kann helfen, diesen Mann und seinen Komplizen zu identifizieren, fragt die Polizei. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Die Bilder stammen aus einer Überwachungskamera eines Rossmann-Drogeriemarktes an der Ewaldstraße im Gelsenkirchener Stadtteil Resse. Am 25. März dieses Jahres, das war ein Samstag, betraten die Unbekannten gegen 12.50 Uhr das Geschäft und stahlen diverse Kosmetikartikel. Anschließend traten die beiden Männer die Flucht an. Bei ihrem Diebstahl wurden die Männer von Überwachungskameras gefilmt. Lesen Sie auch:Gelsenkirchen: Kamera filmt Schnaps- und Tabakdieb – Polizei kennt Nummernschild

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Diese und weitere Bilder der Gesuchten sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Dieses Bild zeigt den zweiten mutmaßlichen Ladendieb, der bei Rossmann in Gelsenkirchen-Resse auf Beutezug gegangen ist. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen