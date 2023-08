Foto & Fahndung Fahndung in Gelsenkirchen: Dieb flieht mit Trinkgeldkasse

Gelsenkirchen-Buer. Imbiss-Mitarbeitende sind oftmals Geringverdiener. Jetzt hat in Gelsenkirchen ein Dieb ausgerechnet die Trinkgeldkasse gestohlen. So sieht er aus.

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen einen bislang unbekannten Mann. Ihm wird Diebstahl vorgeworfen.

Überwachungskamera filmt, wie Gesuchter die Trinkgeldkasse in Gelsenkirchen stiehlt

Der junge Mann steht im Verdacht, am 20. Mai dieses Jahres, das war ein Samstag, um 11.48 Uhr die Trinkgeldkasse in einem Imbiss auf der Hochstraße in Buer gestohlen zu haben.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht diesen Mann. Wer kann helfen, ihn zu identifizieren, fragen die Ermittler. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Bei der Straftat wurde der Gesuchte. Bisherige Ermittlungsansätze verliefen bislang ohne Erfolg. Daher setzt die Polizei auf die Bilder der Kamera, um Hinweise von Zeugen zu finden und den Fahndungsdruck auf den Tatverdächtigen zu erhöhen. Mit Veröffentlichung der Bilder steigt das Risiko für den Flüchtigen, wiedererkannt zu werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Hinweise an die Polizei unter: Dieses Bild und weitere Fotos sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu finden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen