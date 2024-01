Fahndung: Gewalttäter schubst Senior – Platzwunde am Kopf

Gelsenkirchen/Essen Fotosuche nach einem Gewalttäter. Er hat einen Gelsenkirchener so gegen eine Scheibe geschubst, dass der Senior eine Platzwunde bekam.

Eine klaffende Platzwunde am Kopf bekam ein Senior aus Gelsenkirchen, der bei einem Streit von einem unbekannten jüngeren Mann gegen Schaufensterscheibe gestoßen wurde. Per Foto fahndet die Polizei nun nach dem Gewalttäter.

Angreifer stößt Gelsenkirchener gegen Scheibe eine Schnellrestaurants – Platzwunde am Kopf

Zugetragen hat sich der Vorfall bereits am 2. Juni des vergangenen Jahres im Essener Hauptbahnhof, das war ein Freitag. Gegen 18.25 Uhr befand sich der 72-Jährige in der Haupthalle des Essener Hauptbahnhofs. Dort geriet er mit dem Fremden in ein Wortgefecht, das eskalierte. Der Gesuchte versetzte dem Gelsenkirchener einen heftigen Stoß, sodass er mit dem Kopf gegen die Scheibe eines Schnellrestaurants prallte. Danach klaffte eine blutige Platzwunde am Kopf des Seniors.

Dieser gewalttätige Mann soll einen Senior aus Gelsenkirchen gegen eine Scheibe geschubst haben, der Aufprall war so stark, dass der 72-Jährige danach eine Platzwunde am Kopf hatte. Foto: Foto: Bundespolizei / WAZ

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug Angreifer einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose, sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Hinweise unter: 0231 56 22 470 oder 0800 6 888 000 (kostenlos). Das Bild ist auch hier im Fahndungsportal der Bundespolizei zu sehen.

