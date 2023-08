Fahndung Gelsenkirchen: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen. Die Polizei bittet um Hinweise zu zwei Tatverdächtigen, die in Gelsenkirchen-Buer Geld mit einer gestohlenen Debitkarte abgehoben haben.

Die Polizei sucht mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von Computerbetrug am Montag, 13. März 2023, in Buer. Die Unbekannten hoben in einer Bankfiliale in der Nähe der Hochstraße gegen 10.15 Uhr mit einer zuvor entwendeten Debitkarte Bargeld in vierstelliger Höhe ab und nahmen dieses an sich.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten, tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0209/365 8112 oder unter 0209/365 8240 entgegen. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/111431

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen