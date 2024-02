Fahndung Gelsenkirchen: Wer kennt den Rezeptfälscher?

Gelsenkirchen Ein Mann kommt in einer Gelsenkirchener Apotheke mit gefälschten Rezepten an starke Betäubungsmittel. Nun fahndet die Polizei per Foto (im Text).

Mit Bildern einer Überwachungskamera sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem mutmaßlichen Rezeptfälscher. Der bislang unbekannte Mann wird verdächtigt, am 2. Februar 2023, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, mit gefälschten Rezepten in mindestens einer Apotheke an verschreibungspflichtige Betäubungsmittel – dabei soll es sich um die Medikamente Tilidin und Alprazolam handeln – gekommen zu sein. Die Angestellte einer Apotheke an der Ebertstraße in der Altstadt bemerkte die Fälschung erst später und informierte daraufhin die Polizei.

Mit diesem Foto sucht die Gelsenkirchener Polizei nach einem tatverdächtigen Rezeptfälscher. Foto: Polizei Gelsenkirchen / WAZ

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat die zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet, um den Tatverdächtigen zu ermitteln. Zeugen können Hinweise zu dem Tatverdächtigen an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209/365 7312 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209/365 8240 richten.

