Fahndung: Diese Fotos zeigen Diebesduo in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Horst. Mit Fotos fahndet die Gelsenkirchener Polizei nach zwei mutmaßlichen Taschendieben. So sehen die Gesuchten aus.

Um zwei mutmaßlichen Taschendieben das Handwerk zu legen, hat die Polizei Gelsenkirchen Aufnahmen aus Überwachungskameras für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

76-jährigen Gelsenkirchenerin das Portemonnaie aus Tasche am Rollator gestohlen

Das Duo, es handelt den Bildern zufolge sich um einen Mann und eine Frau, steht im Verdacht, am 22. März dieses Jahres (Mittwoch) gegen 10.15 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 301 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Horst das Portemonnaie einer 76-jährigen Gelsenkirchenerin aus deren Handtasche am Rollator gestohlen zu haben.

Diesen Mann hat die Kamera in der Gelsenkirchener Straßenbahn 301 gefilmt. Wer kann ihn identifizieren? Ihm wird Diebstahl vorgeworfen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Diese und weitere Bilder der Tatverdächtigen sind auch hier im Fahndungsportal der Polizei zu sehen.

Nach dieser Frau fahndet die Polizei Gelsenkirchen. Wer kann helfen, diese Person zu finden? Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

