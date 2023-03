„Extraschicht“-Tickets gibt es zum Sonderpreis von 14 Euro

Die „Extraschicht“ lockte im Vorjahr auch wieder Tausende Besucherinnen und Besucher in den Gelsenkirchener Nordsternpark.

Gelsenkirchen. 21. Auflage der „Extraschicht“ steigt am 21. Juni auch wieder in Gelsenkirchen. Karten zum vergünstigten Frühbucherpreis sind bereits erhältlich.

Früher Vogel fängt den „Extraschicht“-Sonderpreis: Für die beliebte „Nacht der Industriekultur“, die Jahr für Jahr Hunderttausende zu Spielorten im gesamten Revier lockt und diesmal am Samstag, 24. Juni, stattfinden soll, gibt es bereits Tickets. Und das zum Frühbucherpreis von nur 14 Euro. Später werden sie im Vorverkauf 20 und an der Abendkasse 24 Euro kosten. Erhältlich sind die vergünstigten Karten auch in der Bürger- und Touristinfo m Hans-Sachs-Haus.

Zwei „Extraschicht“-Spielorte in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen wird diesmal mit zwei Veranstaltungsorten vertreten sein: der Neuen Zeche Westerholt (Egonstraße 12), die erstmals mit dabei ist, sowie dem Nordsternpark. Letzterer gehört ja quasi zum Stammangebot der „Extraschicht“. Zum 21. Mal steigt diese lange Nacht im Ruhrgebiet. 43 Standorte in 22 Städten können diesmal von den Besucherinnen und Besuchern angesteuert werden – mit Rad, zu Fuß, per Auto oder am besten mit dem ÖPNV. Dort erwartet sie eine bunte Programmpalette, bestückt mit Höhepunkte aus der Kunst und Kultur.

Auf der Neuen Zeche Westerholt werden die Gäste etwa auf die 2700 bunten Papiervögel treffen, die die belgische Künstlerin Chiara Dahlen im Vorjahr für das Rubug-Street-Art-Festival geschaffen hatte und die bis heute die Schwarzkaue zieren – als Symbol für den Strukturwandel, den die „Nacht der Industriekultur“ ins Licht rückt. Alle Infos im Netz: www.extraschicht.de.

Frühbucheraktion läuft noch bis zum 3. Mai

Auch im Frühbucherticket enthalten ist der Eintritt zu allen 43 Spielorten, die kostenlose Nutzung der Shuttlebusse sowie freie Fahrt im Tarifraum des VRR- und des Teilraums Ruhr-Lippe des Westfalentarifs (2. Klasse) bis 7 Uhr am Folgetag. Die Frühbucheraktion läuft bis zum 3. Mai.

