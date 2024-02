Gelsenkirchen Schule und Sport sollen in Gelsenkirchen näher zueinander rücken. Dafür soll ein Gutschein-Versuch in allen ersten Klassen starten.

Der frühere Bildungsreferatsleiter Klaus Rostek war zugleich Sportbeauftragter, hauptsächlich aber sollte sich das ausgelagerte „Gelsensport“-Team um Vereine und sportliches Miteinander in der Stadtgesellschaft kümmern. Was nicht immer perfekt funktionierte. Nun gibt es eine eigene, auf Vorstandsebene im Bereich Bildung, Sport und Kultur angesiedelte Stabsstelle dafür, besetzt seit Jahresbeginn mit Roy Primus. Und der hat gerade in der Zusammenarbeit mit Schulen sich einiges vorgenommen.

Trotz geringem Echo beim Testlauf das Angebot ausweiten

Ein Projekt steht auch bereits: Das „Schnuppersporteln“. Als Pilotversuch war es mit einem kleinen Sonderetat von 20.000 Euro im letzten Sommer gestartet. Alle Erstklässler- und Erstklässlerinnen bekamen in dem Rahmen Gratisgutscheine, um in Vereinen auszuprobieren, welche Sportarten ihnen am meisten Freude machen würde. Über 2800 Gutscheine sollten dafür an Grundschulen ausgegeben werden. Der Rücklauf war allerdings extrem spärlich, nicht überall landeten die Gutscheine überhaupt bei den Kindern oder gar den Eltern. Ganze 28 Kinder nutzten die Gutscheine tatsächlich. Der vermutete Grund für das geringe Interesse: Gerade bei Erstklässlern gilt es viel Neues zu erforschen, was auch Eltern manches Mal überfordert.

Daher soll im kommenden Schuljahr der Gutschein-Versuch auf alle Grundschulkinder ausgedehnt werden, in der Hoffnung, dass es bei den etwas Größeren besser genutzt wird. Schließlich soll der Effekt nachhaltig sein und langfristig wirken.

Ohnehin wird eine der Aufgaben von Primus sein, zwischen Schulen und Gelsensport zu vermitteln. Dezernatsleiterin Anne Heselhaus kündigt an: „Es geht ja auch darum, im Rahmen des Ausbau des Offenen Ganztag und dem Recht auf einen OGS-Platz den Sport und die Vereine mit Schule zu verzahnen.“

Mehr Sportangebote auch in den Offenen Ganztag in Gelsenkirchen einbinden

Beim Schnuppersporteln war die Hoffnung, dass Kinder in den Vereinen, die unter Nachwuchsschwierigkeiten leiden, „hängenbleiben“, auch wenn der Gutschein bereits abgelaufen ist. Generell ist ohnehin eine Förderung von Sportvereinsmitgliedschaften über das Bildungs- und Teilhabepaket möglich für Kinder aus finanzschwachen Familien. Dies wird - nicht nur - in Gelsenkirchen jedoch immer noch zu wenig genutzt. Was zum Teil den lange Zeit viel zu komplizierten Anträgen geschuldet ist.

Ein weiterer Grund dürften aber die Kosten für die langfristigen Mitgliedsbeiträge plus Kosten für Equipment wie Kleidung von Schuhe über Trikots bis hin zu Schutzausrüstung sein, die oft deutlich über dem Budget des Teilhabepaketes liegen.

