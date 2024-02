Expansion bei Stölting: Gelsenkirchener gewinnen Neu-Kunden

Gelsenkirchen-Bismarck Im Portfolio von Stölting tauchen ein weiteres Fußball-Stadion und eine Konzert-Arena auf. Wen die Gelsenkirchener als Kunden gewannen.

Seit Monatsbeginn ist die Stölting Service Group verantwortlich für die Reinigung des Vonovia Ruhrstadions des Erstligisten VfL Bochum. Auch die ZAG-Arena in Hannover greift jetzt auf die Dienste des Unternehmens aus Gelsenkirchen zurück.

Mit diesen Neuaufträgen weiten die Gelsenkirchener mit Sitz an der Marina im Stadtquartier Graf Bismarck ihr Engagement in den großen Arenen und Stadien Deutschlands aus. Das Unternehmen, das in diesem Jahr das 125. Jubiläum feiert, ist unter anderem verantwortlich für die Sicherheit in der Schalker Veltins-Arena. Im Sommer 2023 verlängerte Stölting den noch laufenden Vertrag mit Schalke bis 2026.

Auch Rekordmeister FC Bayern München zählt zu den Kunden. Zum Fußball-Portfolio von Stölting gehört außerdem die Merkur Spiel Arena, Heimat der Düsseldorfer Fortuna. Und im Signal Iduna Park, dem Stadion des BVB in Dortmund, verantwortet Stölting die Reinigung sowie seit kurzem auch einen Teil des Caterings. Weitere namhafte Kunden sind: der VfL Wolfsburg, der Wuppertaler SV, RW Erfurt, SV Waldhof Mannheim, SGS Essen, Alba Berlin und Chemnitz 99ers. Die beiden letztgenannten Vereine sind Basketball-Clubs.

Neben der Reinigung des Stadions des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, im Auftrag der Stadt Bochum, ist Stölting jetzt auch für die Sauberkeit in der ZAG-Arena in Hannover zuständig. Die stark frequentierte Spielstätte, die bis zu 13.000 Personen fasst, verfügt über eine zu reinigende Fläche von 55.000 Quadratmetern. Die Arena ist in erster Linie eine Konzerthalle, in der in diesem Jahr unter anderem Rod Stewart, Marius Müller-Westernhagen und Florian Silbereisen mit einem Schlagerfest zu Gast sind. Auch die Spiele des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf werden in der Arena ausgetragen.

Stölting aus Gelsenkirchen: Sicherheit als weiterer erfolgreicher Geschäftszweig

Ein weiterer Geschäftszweig der Gelsenkirchener Stölting Group ist die Sicherheit. Zum Portfolio des Unternehmens in diesem Segment gehören Showstars wie Helene Fischer und die Rock-Band Rammstein. Helene Fischer hatte nach ihrer Babypause im Sommer 2022 ein gigantisches Open-Air-Konzert in der Messe München gegeben. Es war ihr Comeback und damals das einzige Deutschland-Konzert. Rund 130.000 Fans wollten die Schlager-Königin in München sehen.

Rammstein („Dicke Titten“, „Engel“) kommen gleich für mehrere Konzerte 2024 in die Schalker Arena. Die Missbrauchsvorwürfe gegen Frontmann Till Lindemann hatten im Sommer 2023 weltweit für hohes Aufsehen gesorgt. Die Einstellung der staatsanwaltlichen Untersuchungen in der Folge haben den Erfolg der Rock-Band aber eher noch beflügelt als gemindert.

Stölting beschäftigt nach eigenen Angaben fast 15.000 Mitarbeiter an über 40 Standorten in Deutschland. 2021 verbuchten die Gelsenkirchener einen Umsatz von 361 Millionen Euro.

