Exhibitionist vor Grundschule: Polizei fasst Tatverdächtigen

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ein Exhibitionist hat sich an Gelsenkirchener Grundschule vor Schülern und einer Lehrerin ausgezogen. Polizisten konnten Tatverdächtigen fassen.

Unangenehmes Erlebnis für eine Lehrerin und mehrere Schüler vor einer Grundschule an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord: Am Mittwoch, 16. September, gegen 14 Uhr, haben sie dort einen Mann gesehen, der sich die Hose heruntergezogen hatte und sich selbst befriedigte.

Gelsenkirchener Polizei konnte einen Tatverdächtigen antreffen

Nach kurzer Zeit habe sich der Exhibitionist vom Tatort entfernt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die alarmierten Polizisten konnten wenig später allerdings einen Tatverdächtigen antreffen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.