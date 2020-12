Foto: Yannik Willing / WAZ

So oder ähnlich zeigt sich so mancher Exhibitionist (Symbolbild) in der Öffentlichkeit. Jetzt hat Schamverletzer eine Frau in Gelsenkirchen aus dem Auto angesprochen.

Exhibitionismus Exhibitionist belästigt Spaziergängerin in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Feldmark. Ein Exhibitionist ist in Gelsenkirchen jetzt mobil unterwegs. Der Schamverletzer sprach eine Frau aus dem Auto an und onanierte dabei.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht einen Exhibitionisten. Der Mann hat eine Spaziergängerin am Mittwoch, 9. Dezember, im Stadtteil Feldmark aus einem Auto angesprochen.

Am Pumpwerk in Gelsenkirchen im Auto onaniert

Das unangenehme Erlebnis ereignete sich nach Behördenangaben am Mittwoch gegen 13.27 Uhr, als die 61-jährige Gelsenkirchenerin an der Schwarzmühlenstraße mit ihrem Hund spazieren ging. Dabei wurde sie in Höhe des Pumpwerkes von einem Mann aus dessen Auto heraus angesprochen.

Als die Frau an das Auto herantrat, sah sie, dass der Unbekannte sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und onanierte. Die Gelsenkirchenerin verließ daraufhin den Tatort und rief die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.