Exhibitionist begrapscht Kind am Hauptbahnhof Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener (49) soll einen Elfjährigen sexuell belästigt haben. Das Kind machte die Polizei selbst auf den Exhibitionisten aufmerksam.

Die Polizei ermittelt nach der Tat eines Exhibitionisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Ein 49-jähriger Mann aus Gelsenkirchen soll dort am Samstagabend (25. Februar) seine Hose vor einem Elfjährigen heruntergezogen und ihn begrapscht haben.

Der Elfjährige machte die Polizisten eigenständig auf den Mann aufmerksam. Gegen 19.45 Uhr sprach er Bundespolizisten am Hauptbahnhof an und teilte ihnen mit, dass er in den Sanitäranlagen von einem Mann sexuell belästigt worden sei. Er habe wenigen Minuten zuvor die Toilette aufgesucht. Dort habe der 49-Jährige dann vor dem Minderjährigen seine Hose heruntergezogen. Dabei habe demonstrativ auf sein Geschlechtsteil gezeigt.

Exhibitionist am Gelsenkirchener Hauptbahnhof war stark alkoholisiert

Als der Junge aus Castrop-Rauxel die Anlage verlassen wollte, habe der Mann ihm ans Gesäß gefasst. Ein 16-Jähriger aus Bochum bestätigte die Aussage des Elfjährigen.

Bundespolizisten nahmen den Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 2,4 Promille stark alkoholisiert war. Die Erziehungsberechtigten der Elf- und 16-Jährigen wurden kontaktiert und anschließend in dessen Obhut übergeben.

