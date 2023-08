Evonik-Manager: „Wollte erst Kinderbuchautor werden“

Evonik-Personalvorstand Thomas Wessel hat beim NRW-Zentrum für Talentförderung in Gelsenkirchen über seine Karriere gesprochen.

Gelsenkirchen. Mäßige Schulnote, dann Top-Karriere: Thomas Wessel, Personalvorstand von Evonik, zeigte in Gelsenkirchen, wie das gelingen kann.

Dieses Eingeständnis kommt fast zum Ende des Abends: Er selbst habe nur ein „befriedigend“ auf dem Abschlusszeugnis stehen gehabt, gibt Thomas Wessel zu. „Wir brauchen Schulzeugnisse, die bitte besser als meine sind!“, appelliert der Personalvorstand von Evonik an 130 junge Menschen, die an diesem Abend, im NRW-Zentrum für Talentförderung, Einblicke in seine Karriere bekommen wollen. Trotz der mäßigen Noten hat es Wessel weit gebracht – und ist hier, um zu erzählen, wie er das geschafft hat.

In der Veranstaltungsreihe „Talente treffen ...“ sollen die Zuhörer hautnah und ohne Barriere mit Menschen in Kontakt kommen, die sie inspirieren sollen. Zuletzt war Mathe-Influencer Daniel Jung zu Gast, nun Wessel. Im Publikum sind Schüler, die sich über ihre beruflichen Möglichkeiten nach der Schule informieren möchten. Jedoch auch Studenten, die wissen wollen wie sie sich beruflich weiterentwickeln können.

Statt Kinderbuchautor wurde Wessel Personalvorstand der Evonik

Ahlam Boujjia (23) gehört der zweiten Gruppe an. Sie selbst hat Projektmanagement studiert und erhofft sich vom Gesprächsabend herauszufinden, wie sie sich beruflich weiterentwickeln kann. Sie hat vor kurzem ihre Stelle beim Lebensmittelunternehmen Iglo aufgegeben und arbeitet jetzt als Projektmanagerin bei Enerix, ein Unternehmen für Photovoltaikanlagen. „Ich bin nicht hier, weil ich mir erhoffe, bei Evonik zu arbeiten. Ich bin lediglich daran interessiert, wie es ist als Projektvorstand zu arbeiten. Um es für die Zukunft zu wissen“, sagt sie.

Thomas Wessel erfüllt die Erwartungen – und wird dabei sehr persönlich. So erzählt er, dass er aus einem bürgerlichen Haushalt komme. Die Bildungskarriere sei nie ein großes Thema bei ihm Zuhause gewesen. Nachdem er im Bergbau gearbeitet habe, hätten ihm seine Eltern geraten, eine Ausbildung zu machen. In der Ausbildung habe Wessel dann bemerkt, dass ihn die Personalarbeit interessiert. Sein Traum sei aber eigentlich ein ganz anderer gewesen. „Ich wollte Kinderbuchautor werden“, erzählt Wessel. Seinem jüngeren Bruder habe er immer viele Geschichten vorgelesen.

„Was war der schwierigste Moment in Ihrem Leben?“, fragt jemand aus dem Publikum. Wessel überlegt nicht lange und antwortet, dass Umstrukturierungen schwierig seien. „Mitarbeitern erklären zu müssen, es gibt für sie keine Perspektive mehr bei uns“, so Wessel. Er habe schon Momente erlebt, in denen weinende Männer und Frauen vor ihm saßen. Das sei immer sehr bewegend gewesen.

Veranstaltung in Gelsenkirchen: Wessels Geschichte soll Inspiration für junge Menschen sein

Es sind Momente, die Stärke brauchen. Selbstsicher ist Wessel allerdings nicht immer gewesen, wie er zugibt. Seine Vorgesetzten hätten ihm immer mehr zugetraut als er sich selbst. „Ich habe auch Glück gehabt“, gibt er zu. Deswegen sei auch die Talentförderung so wichtig. Junge Menschen bräuchten Personen, die an sie glauben. Und er wolle dafür ein inspirierendes Beispiel sein. Vom Azubi zum Evonik-Manager – sein Werdegang soll zeigen, dass es gelingen kann.

Ahlam Boujjia hat heute keine Fragen gestellt, aber sein Ziel hat Wessel bei ihr offenbar erreicht: „Ich finde, dass er bereits gute Einblicke in die Position als Projektvorstand gewährt hat. Seine Geschichte ist sehr inspirierend gewesen.“

