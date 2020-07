Evangelische Kliniken Gelsenkirchen suchen Pflegekräfte

Gelsenkirchen. Das Gelsenkirchener Krankenhaus an der Munckelstraße lädt Interessierte am 8. August zu Kaffee und Kuchen ein.

Die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK) suchen Gesundheits- und Krankenpfleger – und laden deshalb am 8. August (samstags) zwischen 10 und 14 Uhr zu einem Jobdate in das Krankenhaus an der Munckelstraße 27 ein.

Interessierte erwartet bei einem „Kaffee to stay“ und Kuchen ein lockeres Gespräch mit den beiden Pflegedirektoren der Evangelischen Kliniken, die informieren und Fragen beantworten. Dabei geht es etwa um Fachabteilungen, Dienstzeiten sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Wer sich vorab schon informieren möchte, der kann die Hotline unter 0209-1602701 anrufen.