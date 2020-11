Eurofighter Mike Büskens legt besonderen Adventskalender auf

Mike Büskens macht Meter und sammelt so Geld für soziale Projekte in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Der ehemalige Schalke-Profi und Uefa-Cup-Sieger von 1997 will mit einem Aktions-Adventskalender dem Kinderschutzbund Gelsenkirchen helfen.

Schon mit dem Projekt „Mike macht Meter“ unterstützt Ex Schalke-Star Mike Büskens soziale Projekte in Gelsenkirchen. Jetzt will der 52-Jährige noch einen drauflegen und stellt im Gespräch mit der WAZ exklusiv sein neuestes Projekt vor: „Einen Adventskalender, der etwas anderen Art“, so der Gelsenkirchener.

Für 10,04 Euro können sich Interessierte eine Losnummer sichern. Vom 1. bis zum 24. Dezember werden auf der Instagram-Seite von Mike Büskens jeden Tag Nummern veröffentlicht, die zufällig aus dem Lostopf gezogen wurden. „Auf die Gewinner warten Preise, die hoffentlich viele Menschen zum Mitmachen anregen“, wünscht sich der engagierte Ex-Profi. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem Kinderschutzbund in Gelsenkirchen zugute. Unterstützt wird Büskens dabei unter anderem von Olivier Kruschinski, dem Erfinder der Mythos-Tour und der selbstironischen Bewegung #401GE .

Und so konnten die beiden Lokalpatrioten folgendes Adventskalender-Päckchen schnüren:

6 x Spinning mit Mike Büskens (Schalker Sportpark)

6 x Kicken mit Mike Büskens (Kleinfeld)

6 x Kochen mit Mike Büskens (Heinrich Wächter)

6 x Mythos-Tour mit Mike Büskens und Olivier Kruschinski

6 x Mythos Radtour mit Mike Büskens und Olivier Kruschinski

6 x Rund ums Berger Feld (Lauf/04 KM - Olivier Kruschinski)

04 x Signiertes Metermacher-Shirt

7 x Signierter Legenden-Druck (Poster)

1 x Keilrahmenbild „Stadt der 1000 Feuer“ (von FarbGEmisch)

Interessierte können eine Mail mit dem Betreff „Adventskalender“ an mike.macht.meter@gmail.com oder an o.kruschinski@stiftung-schalkermarkt.de senden.