Flucht & Fahndung Eskalation in Gelsenkirchen: Frau fährt im Streit Mann an

Eskaliert ist ein Streit in Gelsenkirchen. An dessen Ende hat eine Autofahrerin offenbar absichtlich ihren Kontrahenten (46) angefahren und verletzt. Nach ihr und ihrem Beifahrer fahndet nun die Polizei.

Streit im Wendekreis: Gelsenkirchener (46) wird von flüchtiger Autofahrerin umgefahren

Entzündet hat sich der Streit am Dienstag, 6. Februar, an der Straße Wiehagen im Stadtteil Bulmke-Hüllen. Nach aktuellem Ermittlungsstand brach der Streit dort gegen 14.45 Uhr zwischen dem 46-jährigen Gelsenkirchener und der unbekannten Frau aus. Die Frau setzte sich daraufhin zusammen mit einem unbekannten Mann in ein schwarzes Auto. Zeugen gaben an, dass der 46-Jährige sich vor den Wagen im Wendekreis gestellt habe, um ein Foto von der Frau zu machen.

Die Frau hätte daraufhin den Motor gestartet und sei plötzlich losgefahren. Dabei touchierte der Wagen den 46-Jährigen, der durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte. Rettungskräfte behandelten den Gelsenkirchener und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Dieses konnte der Leichtverletzte nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, die Hinweise zu dem Auto oder der Fahrerin machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6221 oder 0209 356 2160.

