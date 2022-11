Nach mehreren Einsätzen wegen Ruhestörung und Platzverweisen haben Partygäste in Gelsenkirchen in der Nacht zum Samstag, 26. November, Widerstand geleistet und versucht, Polizeibeamte anzugreifen.

Polizei & Partyeinsatz Eskalation bei Party in Gelsenkirchen: Gast beißt Polizistin

Gelsenkirchen-Bismarck. Party-Aus nach mehreren Polizeieinsätzen in Gelsenkirchen: Zwei aggressive Gäste wurde gefesselt, eine Beamtin wurde gebissen.

Nach mehreren Einsätzen wegen Ruhestörung und Platzverweisen haben Gäste einer Party in Gelsenkirchen in der Nacht zum Samstag, 26. November, Widerstand geleistet und versucht, Polizeibeamte anzugreifen.

Fixierung: 20-Jähriger beißt Polizistin, Gelsenkirchenerin (20) startet Befreiungsversuch

Einsatzkräfte der Polizei haben eine lautstarke Party in einem Haus an der Oswaldstraße im Stadtteil Bismarck aufgelöst, nachdem sie gegen zwei Uhr zum dritten Mal in der Nacht zu Sonntag wegen Ruhestörung zur Hilfe gerufen wurden. Das angeordnete Party-Aus quittierten die Gäste mit Beleidigungen, dem Platzverweis kamen sie nur schleppend nach.

Ein 20-Jähriger aus Gelsenkirchen wollte sich jedoch partout nicht entfernen, verhielt sich zunehmend aggressiv und drohte den Beamten mit körperlicher Gewalt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Um einen nun drohenden Angriff zu unterbinden, wollten die Einsatzkräfte den Mann fixieren, der dabei eine Beamtin biss. Daraufhin mischte sich eine gleichaltrige Gelsenkirchenerin ein, die versuchte, den 20-Jährigen zu befreien. Filmen wollte sie den Polizeieinsatz, griff die ebenfalls körperlich an. Am Ende wurden auch ihr Handschellen angelegt.

Beiden wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die 23-jährige Wohnungsinhaberin erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Folgen Sie uns auf Instagram: www.instagram.com/wazgelsenkirchen_getaggt

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen