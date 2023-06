Es winken 500 €: Schönste Vorgärten Gelsenkirchens gesucht

Gelsenkirchen/Herten. Schöne, ökologische Vorgärten und Hinterhöfe in Gelsenkirchen und Herten werden gesucht. So kann man mitmachen – und das kann man gewinnen.

Wer in den nächsten Wochen in Gelsenkirchen und Herten in seinen Vorgarten oder den begrünten Hinterhof geht, sollte die Kamera nicht vergessen. Denn jetzt haben die Städte die neue Auflage des interkommunalen Vorgartenwettbewerbs „Mach was draußen“ mit dem Sonderpreis für Hinterhöfe gestartet.

Drei Fotos und wenige Angaben zum Garten und den Teilnehmenden genügen bereits, um mitzumachen. Den Gewinnerinnen und Gewinnern mit den vorbildlichsten Gärten winken jeweils Preise in Höhe von 500 Euro. Zudem gibt es viele weitere Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Teilnehmen kann, wer in einer der beiden Städte einen Vorgarten oder einen Hinterhof gärtnerisch pflegt. Beste Gewinnchancen haben bunte, ökologische und artenreiche Gärten.

Der Wettbewerb findet unter der Regie des Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V. statt. Die Teilnahme ist über die Webseite (www.gelsenkirchen-herten.de) online möglich. Einsendeschluss ist der 15. August 2023.

„Gut gepflegte Vorgärten sind nicht nur eine schöne Visitenkarte für eine Straße, sondern können auch wichtige Beiträge zur Anpassung an den Klimawandel sein“, betont Nora Mrowitzki, Managerin Klimaanpassung der Stadt Gelsenkirchen. Entsprechend belohnt der Wettbewerb ökologische und vielfältige, abwechslungsreiche Bepflanzungen und den Verzicht auf so genannte Steinwüsten.

Wettbewerb setzt besonderen Fokus auf die oft wenig ökologischen Hinterhöfe in Gelsenkirchen und Herten

Eine Fachjury aus Umweltverwaltung und -politik sowie Wettbewerbsgewinnern aus dem Vorjahr sichtet die Einsendungen. Die Preisträger werden bei einer öffentlichen Veranstaltung voraussichtlich Mitte September geehrt. Landschaftsarchitektin Ute Ellermann koordiniert die Jury. „Mit ein bisschen Wissen und verschiedenen kleinen, gut umsetzbaren und oft gar nicht teuren Maßnahmen lässt sich ein Garten in eine lebendige und dennoch pflegeleichte Oase verwandeln“, ist sie überzeugt. Ihre Tipps zum klimafreundlichen Gärtnern hat sie für den Wettbewerb in einem Ratgeber zusammengestellt. Darin gibt es auch Empfehlungslisten mit Pflanzen, die sich im Stadtklima das Ruhrgebiets bewährt haben - vom Bodendecker bis zur Kletterpflanze. Den Ratgeber gibt es online auf der Anmeldeseite.

Mit dem Sonderpreis Hinterhöfe lenkt der Vorgartenwettbewerb zudem erneut besondere Aufmerksamkeit auf weiterhin oft ungenutzte Potenziale in den Innenstädten. Typischerweise verbergen sich Hinterhöfe zwischen Wänden, Mauern und Zäunen hinter Mehrfamilienhäusern und zeichnen sich oft durch versiegelte Bodenflächen aus, die Wasser nicht ins Erdreich sickern lassen. Daher gibt es beim Wettbewerb in dieser Kategorie Extrapunkte für das Entsiegeln und Begrünen der Flächen, aber auch für Ideen zu mehr Geselligkeit und Gemeinschaftsaktionen.

