Erwischt: Baumarkt-Diebe in Gelsenkirchen gestoppt

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Ein Detektiv und ein Mitarbeiter haben in einem Gelsenkirchener Baumarkt zwei Diebe auffliegen lassen. Sie sitzen nun in Haft.

Gelsenkirchener Baumarkt-Mitarbeiter stoppt Flüchtenden am Ausgang

Der 30-jährige Ladendetektiv hatte nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 17.10 Uhr die beiden mutmaßlichen Täter in einem Baumarkt an der Caubstraße beobachtet. Die beiden Männer im Alter von 26 und 27 Jahren hatten demnach zwei hochwertige Video-Gegensprechanlagen in einen Rucksack verstaut.

Gelsenkirchener Polizei nimmt Duo ohne festen Wohnsitz fest

Der Detektiv zog einen Mitarbeiter des Baumarkts als Verstärkung hinzu, bevor er auf die beiden zuging und sie ansprach. Einer der beiden ergriff darauf die Flucht. Doch die endete kurzerhand am Ausgang des Geschäftes, wo der Mitarbeiter den 27-Jährigen stoppte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen die beiden Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet, für dessen Dauer die Männer in Haft bleiben.